Tacken för vårt slit under corona?

Tre schemarader från dagen och tre från natten skall bort, det är tacken vi får för vårt slit under coronapandemin. HUR tänker ni, skriver en undersköterska på Klippan.

Under våren fick ingen av oss ta semester, de som redan fått beviljat fick det tillbakadraget. Personligen hade jag och min familj bokat en vecka i fjällen, barnen hade fått beviljat ledigt från skolan och väntan var stor. Då drogs min semester in och vi fick så lov att stanna hemma. De flesta av oss fick ställa in våra planer och infinna oss på jobbet. Det var inget vi ifrågasatte utan vi tog alla vårt ansvar för att det var det bästa för de gamla.

Vi ville hjälpas åt att hålla corona borta från avdelningarna och i minsta mån ta in vikarier så att så lite folk som möjligt skulle kom in på Klippan. Vi gick nästan på knä för att stå ut till sommaren, många kände verkligen av att man inte fått någon vinterledighet.

Men vi stod ut och har ännu inte haft några bekräftade coronafall på någon avdelning. Jag kan lova vi har nästan tvättat och spritat sönder våra händer och jobbat bakom visir som immar igen. Ibland har vi skyddsutrustning som tar både tid och tålamod att få på sig och sen av sig på ett säkert och korrekt sätt.

Vi har gjort allt i vår makt och kämpat oss igenom det här och tagit till oss information och råd vi fått av våra chefer.

Eftersom alla med minsta förkylningssymtom skall stanna hemma har vi fått gå en kort flera pass när inte vikarier har funnits att tillgå. Vi har även fått tillsagt att ni får inga vikarier för det måste sparas i budgeten. Tänk dig då att vi ska ha på oss hela skyddsmunderingen för att gå in i ett rum, ett felsteg och vi skulle ha pandemin här. Det visste vi ju inte innan provsvaren kom om personen var negativ så alla åtgärder ska följas. Samtidigt som allt annat ska fungera och vi är en man kort, det har sannerligen inte varit lätt alla dagar.

När alla kommit tillbaka från sommarsemestern och börjar ha de nya rutinerna lite grann i ryggmärgen kommer nästa smäll. Istället för att belöna oss på något sätt ska flera bort och vi får schemaförslag som de som beslutat själva borde komma och testa att jobba efter. Det är helt oacceptabelt.

Det är människor vi jobbar med, som ska behandlas med vördnad och respekt och få den vård de behöver sina sista år i livet. Det ska finnas någon som har tid att hålla handen när de tar sitt sista andetag, ingen ska behöva dö ensam för att vi är för lite personal. Det skall vara de gamlas rättighet i Sverige 2020 att få ett värdigt avslut och det är vår skyldighet att se till att de får det.

Regeringen riktar huvudsakligen anslagen till äldreomsorgen för att förbättra den och vad har ordförande för socialnämnden för kommentar till det? Jo, att vi först måste få ordning på budgeten och därför skall sex schemarader bort från Klippan, sen kan vi höja kvaliteten när vi får mer pengar. Hur ska den höjas sen tänker han när personalen har flytt fältet för att de inte orkar? I samma intervju berättar han att budgeten ser bättre ut och vi planar ut och går mot nollan i underskott.

Regeringen har lovat pengar till äldreomsorgen för att förbättra men ni väljer att gå emot regeringens beslut när ni genomför det här. Är det ens lagligt?

Titta över kommunhuset och vilka poster som kan dras in där om det behöver sparas pengar, innan ni börjar inom äldrevården. Och har det blivit gjort så gör det en gång till, de som mister sin post är så välkomna att jobba med oss för här behövs det personal.

Ni borde skämmas som driver igenom det här att behandla vårdpersonal på det här sättet. Snart kanske din närmaste anhörige är här eller du själv och vi inte har tid att ta upp dig idag, nej för du fick ju vara upp igår.

Vårdpersonal i Haparanda kommer att ta slut, folk går i pension och ni får ingen som vill komma hit och jobba när man blir behandlad helt respektlöst. Rykten går fort om hur det verkligen ser ut för oss på golvet och då väljer man helt klart något annat jobb.

Så lycka till säger jag bara, det ska bli intressant att se hur det ser ut på Klippan om 10 år.

Jag riktar mig främst till social- och hälsovårdschefen som måste ta sitt ansvar i denna fråga och verkligen stå upp och stötta oss inom åldringsvården i Haparanda kommun. Så att vi går mot en bättre vård istället för en sämre för de gamla och en sund arbetsmiljö.

TACK för belöningen för vårt slit under en pågående pandemi!

Undersköterska på Klippan