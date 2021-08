Taxibåt på prov mellan Haparanda och Torneå

Från och med idag trafikerar turbåten Vidar Torneälven mellan Haparanda och Torneå en vecka fram under en testvecka.

I vanliga fall trafikerar turbåten Vidar Skellefteå skärgård.

– Vi har fått i uppdrag att köra testvecka i Haparanda och Torneå för att se om det uppskattas av befolkningen, och i så fall vara med och utveckla turtrafiken i Torneälven, berättar Simon Tingell, skeppare på Svensk sjötaxi.

Turerna utgår från den stora cementkajen i Haparanda och kommer att pågå från klockan tio på förmiddagen till runt nio på kvällen. – Vi kör från Haparanda till Torneå centrum, tillbaka till cementkajen och sen till Toranda och åter till Haparanda, berättar Naimi Sandström, även hon skeppare på Svensk sjötaxi.

Samarbetsprojekt

Taxibåtstrafiken är en del i Interreg-projektet Two Countries – One Destination.

Turbåten Vidar tar tolv passagerare och lämpar sig väl för turbåtstrafik i Torneälven.

– Älven är ganska grund, många båtar vill sig inte in men den här båten är inte så djupgående, säger Simon Tingell.

Dammar av svunna tider

I projektet mellan Haparanda och Torneå har man undersökt vad det finns för möjligheter för att börja köra turtrafik över Torneälven vid stadskärnan. På grund av att man behöver en speciell typ av båt för att klara det grunda vattnet i älven har det inte gått att realisera förrän nu, men det har längre tillbaka i tiden funnits båttrafik mellan städerna.

I nutid växer intresset för båttrafik i Haparanda och Torneå skärgårds vattenområde. Finland kräver fortfarande att man ska ha vissa dokument med sig när man passerar landsgränsen. Om du ska åka båt från Sverige och kliva av i Finland, så ska du som passagerare att se till att du har de rätta dokumenten med dig.

Priset för att åka är 100 kronor eller 10 euro.