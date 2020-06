Testning av alla med symtom

Från och med förra veckan är det möjligt för alla i länet som har förkylningssymtom att testa sig.

Folkhälsomyndigheten hävde i lördags, den 13 juni, reserestriktionerna i Sverige. Och därmed menar myndigheten att rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom samt hålla avstånd är än viktigare. Som en ytterligare åtgärd för att hålla tillbaka smittspridningen har testning och smittspårning utökats i hela landet.

Men även om ambitionen är att alla med symtom ska kunna testas klarar inte samtliga regioner detta. En rundringning som SVT har gjort visar att bara fem av 20 regioner (en har inte svarat) klarar målet. Till de fem hör Norrbotten.

Elisabeth Eero, verksamhetschef för hälsocentralerna i Haparanda, Övertorneå och Överkalix, uppger också att testningen är igång.

– Vi önskar att alla med lite symtom kommer och testar sig, säger hon.

Fram till och med fredag hade ett 30-tal personer varit och lämnat prover i Haparanda. Svaren kommer att visa om det finns en allmän smittspridning även i Haparanda – där det hittills inte har funnits några sådana tecken.

I Haparanda gäller ”drop in” under en avgränsad tid, mellan klockan 13 och 15. De som ska testas tas in via en separat ingång på norra sidan av hälsocentralen.

– Man står ute och väntar på sin tur, säger Elisabeth Eero och uppger att det tar fyra till sju dagar att få provsvaret.

Av alla som väntar på provsvar finns ambulansförare, som har transporterat en patient som visade sig ha covid-19.

– Tills provsvaren kommer får de vara i karantän. Normalt tar det fyra till sju dagar att få svar, men nu har vi haft masstestet runt om i hela länet så därför dröjer det ytterligare, säger Eero och berättar att personen som skötte om patienten var skyddad, däremot inte chauffören.

– Ibland vet personalen med säkerhet att patienten är smittad, medan det i det här fallet var en överraskning. Men man ska alltid utgå ifrån att det är det, säger hon.