Ansträngt läge inom vården – risk för längre väntetider

Vårdavdelningarna och akutmottagningen vid Kalix sjukhus har just nu ett mer ansträngt läge än vanligt.

Anledningen är att det är många som söker akutsjukvård just nu. Även vid Sunderby sjukhus och Piteå sjukhus är läget ansträngt.

– Anledningarna till att man kommer till oss är blandade, men det märks att vi är mitt i en topp av vinterns sjukdomsperiod, säger Moa Bjerner, chef för Division Medicin och akut omhändertagande i ett pressmeddelande.

Hos de berörda sjukhusen försöker man nu att frigöra extra vårdplatser för att kunna ta emot de som behöver vård. En konsekvens av det hela är att väntetiderna kan bli längre än vanligt.

– Den som är mest sjuk eller skadad får vård först. Vi vill att du som har en lättare skada eller sjukdom ringer 1177 för råd om egenvård. Om du åker direkt till akuten finns det risk att du får vänta länge, säger Moa Bjerner.