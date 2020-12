Tillökning i ordförrådet 2020

I Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista har omkring hälften av orden anknytning till coronapandemin.

Nyordslistan 2020 innehåller 39 ord som har myntats eller blivit vanligare under året. Alla ord är inte helt nya. Att de ändå finns med i listan beror på att användningen har ökat under 2020. Orden i listan säger något både om det gångna året och om språkliga trender. De visar aktuella ord och mönster för hur nya ord bildas i svenskan. Bland orden som kopplas till pandemin hittar vi bland annat coronaanpassa som innebär att vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av coronaviruset. Coronahälsning som är den hälsningsgest med armbågen som uppkommit under coronapandemin. Även ordet som vi nu är mer än väl bekanta med, covid-19 var i början av året ett nytt ord men som vi nu vet syftar till infektionssjukdomen.

Bland de andra orden på listan hittar vi bland annat cirkulent. Det syftar till en person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återvinning. Ordet boomer är också välanvänt på sociala medier främst. En boomer är en person i medelåldern eller äldre. Uttrycket används pejorativt av yngre personer för att symbolisera hur hopplöst passé den äldre generationen är.

Andra ord på listan är bland annat förnedringsrån, hobbyepidemiolog, kanskeman, klustersmitta, superspridare och R-tal, som symboliserar genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en redan smittad person.