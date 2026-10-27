I måndags uppmärksammades brottaren Tomas Johansson av HSKT Brottning.
Föreningen uppmärksammade under ett träningspass brottarprofilen för hans bedrifter.
– Tiden har gått fort men det känns som att det var nyligen, svara Tomas Johansson på den klassiska sportfrågan om hur det känns.
2 kommentarer på “Tomas Johansson uppmärksammades av HSKT Brottning”
Haparandas bästa idrottsman genom tiderna. Ohotad. Helt rätt att uppmärksamma honom.
Det var då på tiden. Han borde få en staty på torget i Haparanda. Han har då verkligen satt Haparanda på kartan. När jag reser runt i Sverige vet alla vem han är. Men tydligen inte Haparanda kommun. Skandalöst.