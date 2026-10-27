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Tomas Johansson uppmärksammades av HSKT Brottning

Tomas Johansson uppmärksammades. Foto: Pirita Jaako

I måndags uppmärksammades brottaren Tomas Johansson av HSKT Brottning.

Föreningen uppmärksammade under ett träningspass brottarprofilen för hans bedrifter.

– Tiden har gått fort men det känns som att det var nyligen, svara Tomas Johansson på den klassiska sportfrågan om hur det känns.

Pirita Jaako

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Kommentera artikeln:

2 kommentarer på “Tomas Johansson uppmärksammades av HSKT Brottning

  2. Det var då på tiden. Han borde få en staty på torget i Haparanda. Han har då verkligen satt Haparanda på kartan. När jag reser runt i Sverige vet alla vem han är. Men tydligen inte Haparanda kommun. Skandalöst.

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