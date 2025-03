Toppchefer på Pajala kommun hoppar av

PAJALA

Enligt vad HB erfar har skolchefen och personalchefen på Pajala kommun under onsdagen hoppat av sina uppdrag. Kommunalrådet Birgitta Rantatalo vill på en fråga inte gå in på detaljer i ärendet. Oppositionen är samstämmiga om att det är ledningens och politikernas oförmåga att kommunicera med cheferna, som ligger bakom avhoppen.

Det som framkommit till HB under onsdagen är att två toppchefer på Pajala kommun sagt upp sig. Det ska vara skolchefen Christina Karinen Sturk och HR-chefen Håkan Nilsson. Vi har sökt dem bägge för kommentar men inte nått dem under dagen. Vi har även sökt kommunchefen Eva Henriksson utan framgång men kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet Birgitta Rantatalo, vill på en rak fråga från HB inte gå in på detaljer.

– Det är olyckligt att det slutar chefer men det är glädjande att vi även får in nya chefer för dem som har slutat. Jag har förståelse för att det kan vara tufft att jobba som kommunal chef, säger Birgitta Rantatalo,

Bidragande orsak

Den samlade oppositionen pekar ut några händelser som kan vara bidragande orsaker till de nu aktuella uppsägningarna. Ordförandebeslutet att upphäva skolchefens beslut att tillfälligtvis flytta skoleleverna från Tärendö skola till Pajala kan vara ett, att ledningen vid senaste fullmäktige lät HR-chefen klä skott för att beslutet att höja OB-ersättningarna inom äldreomsorgen blev så mycket dyrare än beräknat, kan vara ett annat.

– Jag tror att många chefer och tjänstemän inte längre orkar med det så kallade samarbetet med politiker och den nuvarande ledningen. Utredning som SKR presenterade vid senaste fullmäktige visar att 78 procent av tjänstemännen är missnöjda med kommunikationen mellan politiker och tjänstemän. Jag är rädd att flera chefer ska hoppa av, säger Jan Larsson (Fr S).

Utan att ha kontaktat

Han menar att sparbetinget på 18 miljoner som presenterades i alla hast vid fullmäktige på 18 miljoner, fördelat på socialnämnden och skolnämnden, utan att ha kontaktat skolchef och socialchef, styrker hans påståenden.

Linda Jonsson (V) tycker att det är alarmerande att det sker en ström av avhopp av kommunala chefer.

– Om man ser till skolan generellt har de svårt att utföra sitt uppdrag när rektorer, lärare och nu skolchefen säger upp sig. Det första är kunskapstappet som det medför och för det andra ger det en bild som försvårar rekryteringen av nya chefer, när de tidigare cheferna hoppar av på löpande band.

Blir bedrövad

– Jag undrar var gränsen går innan det nuvarande styret börjar fundera på att ta sin Mats ur skolan, säger Linda Jonsson.

Anita Sköld (M) tycker att det är ytterst tråkigt och säger sig bli bedrövad över avhoppen.

– Snart har vi inte många chefer kvar, säger hon och enligt hennes analys sker avhoppen på grund av att ledningen går in och konstruerar egna lösningar på problem som tjänstemännen redan löst.

– Det visar på en oerhört dålig kommunikation om chefer säger upp sig från en dag till en annan, säger Anita Sköld.