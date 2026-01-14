Tornedalens skogsägare visar mest hänsyn

Skogsägare i Tornedalen och norra Norrland är ledande i landet på att lämna miljöhänsyn vid avverkning, där elva procent av markytan bevaras jämfört med sex procent i Götaland.

Någon riktigt bra förklaring till varför skogsägarna i norr är bäst på miljöhänsyn ger inte Skogsstyrelsen som tagit fram statistiken.

Enligt Skogsstyrelsens uppföljning 2021–2024 visar statistiken att offentliga aktörer och bolag lämnar mest hänsynsytor, medan enskilda skogsägare ligger något lägre.

Kantzoner viktiga

Trots dessa insatser är Skogsstyrelsen missnöjd med att 35 procent av kantzonerna mot vatten har kalhuggits, vilket påverkar vattenkvalitet och arters överlevnad negativt.

Kantzoner är viktiga för att reglera vattentemperatur och skapa livsmiljöer för många arter.

Överlevnad för arter

– Kantzoner har stor betydelse för vattnets kvalitet och de arter som lever där. Bland annat reglerar kantzonen temperaturen i vattnet och bidrar till överlevnad för många arter, säger Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Statistiken visar att den genomsnittliga bredden på kantzoner mot vatten är 14 meter.

