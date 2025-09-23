Tornedalska mat- och dryckesupplevelser prisades

Under måndagen den 22 september hölls prisutdelningen för Norrland Gastronomy Award för andra gången. I samband med prisutdelningen på Facit Bar i Umeå vann två tornedalska företag i varsin kategori.

Priset är tänkt att sätta strålkastarljuset på de främsta mat- och dryckesupplevelserna i Norrland. I år vann två stycken tornedalska företag varsin utmärkelse. Det handlar dels om Haparandaföretaget Norrlands KomBucha i kategorin Producent dryck, samt Övertorneårestaurangen Kattillakoski i kategorin Restaurang.

Nedan följer motiveringarna för vinnarna:

Restaurang: Kattillakoski

”Avsides, snudd på öde, men ändå mitt i händelsernas centrum – om du med centrum syftar på forsen, klipporna och skogen. Det här är en vildsint, men ändå finstämd gastronomi som inte lämnar någon oberörd.”

Producent dryck: Norrlands KomBucha

”Här möts uråldrig, norrländsk råvarukraft och hypermoderna idéer om hälsa och välmående; en gastronomisk krock som faller juryn i smaken!”

Ett till tornedalskt företag som fanns med på nomineringslistorna var Tornedalens Renprodukter från Övertorneå kommun i kategorin Producent mat.

Bakom priset står branschtidningen Restaurangvärlden, som sedan 2020 även delar ut det lokala mat- och nöjespriset Malmö Gastronomy Award, och sedan i fjol även Göteborg Gastronomy Awrad. Syftet är detsamma i alla städerna och regionerna: att uppmärksamma aktörer som genom smak, bemötande, nytänkande och hållbarhet bidrar till en levande gastronomisk kultur.