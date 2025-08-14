Tornedalskandidater i kyrkovalet

Kandidaterna till stiftsfullmäktige i kyrkovalet är nu utsedda. I Haparanda är Maria Granström ett av toppnamnen på Centerpartiets valsedel. Valsedeln toppas av Kristina Bäckström, Arvidsjaur, med Maria Granström på andra plats.

Centerpartiet har idag fem ledamöter i stiftsfullmäktige. Haparandabördige Stefan Tornberg är första namn på Centerpartiets valsedel till stiftsfullmäktige för Västerbotten.

Kyrkofullmäktigelistan i Övertorneå toppas av Monika Simu och Ulf Hannu och listan till kyrkofullmäktige i Haparanda av Gun-Britt Liljergren och Arne Tossavainen.

Centerpartiets valsedel till kyrkomötet toppas av Sören Olsson, Sävar, med Birgitta Dahlbäck, Svensbyn, på andra plats.