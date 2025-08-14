Prenumerera

Tornedalskandidater i kyrkovalet

Kandidaterna till stiftsfullmäktige i kyrkovalet är nu utsedda. I Haparanda är Maria Granström ett av toppnamnen på Centerpartiets valsedel. Valsedeln toppas av Kristina Bäckström, Arvidsjaur, med Maria Granström på andra plats.
Centerpartiet har idag fem ledamöter i stiftsfullmäktige. Haparandabördige Stefan Tornberg är första namn på Centerpartiets valsedel till stiftsfullmäktige för Västerbotten.
Kyrkofullmäktigelistan i Övertorneå toppas av Monika Simu och Ulf Hannu och listan till kyrkofullmäktige i Haparanda av Gun-Britt Liljergren och Arne Tossavainen.
Centerpartiets valsedel till kyrkomötet toppas av Sören Olsson, Sävar, med Birgitta Dahlbäck, Svensbyn, på andra plats.
Maria Nystrom Krantz

Dela den här artikeln:

E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn

Vet du mer? – TIPSA OSS!

Tipsa redaktionen via tipsa@haparandabladet.se, telefon 0922-28022 eller krypterat via vårt tipsformulär som finns här

Kommentera artikeln:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

RELATERADE ARTIKLAR

SENASTE TIDNINGEN

VILL DU PRENUMERERA?

E-tidning

Autogiro eller kort utan bindningstid
kr 65 Månadsvis
  • E-tidning
  • App för mobil
  • App för läsplatta
  • Taltidning (sve)
  • Sökbart arkiv
  • Offlineläsning
Beställ e-tidning
Betala med kort eller autogiro. Ingen bindningstid.
Popular

Läsning från E-TIDNINGEN
Solen skiner på staden och välorganiserad raggarträff

Hur många år Classic Motor Meet arrangerats i sin nuvarande form kan ingen riktigt svara på, men över ett antal säsonger har arrangemanget slipats till sommarens turistiska klimax i gränslandet. HB frotterar sig i folkliv i dagarna tre. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿

17 juli, 2025 6 kommentarer

Adress: Storgatan 92B, 953 31 Haparanda
Telefon:+46(0)922-280 00 
redaktion@haparandabladet.se
Öppet: måndag-torsdag 08-17 fredag 08-16

KUNDSERVICE
abonnemang@haparandabladet.se
Telefon:+46(0)922-280 00

UTEBLIVEN TIDNING
Vid utebliven tidning:
Kontakta Haparandabladet 0922-280 00.
Telefontid vardagar 09-15.

Jos jäät ilman lehteä Torniossa
soita puh 0200-710 00.

SOCIALA MEDIER
Vi finns också i sociala medier:
Facebook Twitter Instagram

Här hittar du vår nya app:

Ladda ned på App Store
Ladda ned på Google Play