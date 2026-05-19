Tornedalsteaterns nya konstnärliga ledare är Anna Ulén

Anna Ulén och Mia Fors tar stafettpinnen och blir nya ledare för Tornedalsteatern.

– Det här är mitt drömjobb, säger Anna Ulén.

I åtta år har Erling Fredriksson varit ledare för Tornedalsteatern. Nu lämnar han över ledarrollen och uppdraget blir från nu uppdelat i två; konstnärlig ledare blir Anna Ulén och administrativ chef blir Mia Fors.

Den nya ledarduon tillträder 1 januari 2027.

Anna Ulén är regissör och scenkonstnär med bred erfarenhet av teater. Hon har arbetat mycket med fokus på mänskliga rättigheter och nationella minoriteter. – Det här är mitt drömjobb. Jag vill fortsätta utforska scenkonsten i relation till nationella minoriteter och mänskliga rättigheter, och jag upplever att

Tornedalsteatern är en plats där jag kan göra just det, säger Anna Ulén.

Anna Ulén har regisserat produktioner vid bland annat Göteborgs Stadsteater, Teater Halland, Unga Spira, Borås Stadsteater och Angeredsteatern. Vid Riksteatern regisserade Anna musikteaterproduktionen

Nomad, som utforskade samisk och romsk kultur utifrån artisternas egna berättelser. Anna Ulén har en masterutbildning i mänskliga rättigheter och har även genomgått Svensk Scenkonsts och Teateralliansens ledarskapsutbildning för

regissörer. Hon kombinerar sitt konstnärliga arbete med ett starkt engagemang i frågor om inkludering, demokratiska arbetsprocesser och

publikens delaktighet.

– Med Anna får Tornedalsteatern en konstnärlig ledare med en både tydlig vision och stor lyhördhet inför teaterns särskilda uppdrag. Hennes konstnärliga förmågor och engagemanget för minoritetsfrågor ligger helt i linje

med vår verksamhet, säger styrelseordförande Lena Engqvist Forslund.

– Jag ser fram emot att lära känna vår nya kollega och fortsätta utveckla Tornedalsteatern, säger producenten Mia Fors som blir administrativ chef.