ToTe håller pressträff efter regeringens budgetbesked

Tornedalsteatern (ToTe) håller pressträff i Stockholm under måndagen den 22 september, samma dag som regeringen presenterar budgeten för 2026.

Det var den 18 februari i år som Tornedalsteatern lämnade in en ansökan till kulturminister Parisa Liljestrand (M) om kraftigt höjda anslag inför 2026. På måndagen presenteras budgeten för nästa år. ToTe har bokat in en pressträff på Källarbyn i Gamla stan i Stockholm under måndagen. Inför pressträffen skrev ToTe att de skulle informera ”om budgetbeslutets konsekvenser för teaterns framtid”.

”Det kan bli positiva nyheter eller så blir det mycket trist stämning. Det vet vi först den 22 september. Vi vet dock att detta budgetbeslut har stor inverkan på teaterns möjlighet att synliggöra minoritetens språk, kultur och historia. Signaler från regeringen har tyvärr indikerat att Tornedalsteatern inte kan räkna med högre budget”, skrev ToTe i ett pressmeddelande.