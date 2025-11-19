Tre olyckor med djur i Övertorneå

Under tisdagens eftermiddag inträffade tre olyckor där personbil och ren samt rådjur var inblandade i Övertorneå kommun.

Den första olyckan inträffade på Riksväg 99 vid Ruskola, där en personbil kolliderade med en ren. Den andra olyckan inträffade på Riksväg 99 vid Käyräsvuopio. Även vid den olyckan var personbil och ren inblandade.

Den tredje olyckan inträffade även den på Riksväg 99, vid Övre Kuivakangas. Där var en personbil och ett rådjur inblandade.

Inga personskador har rapporterats från någon av olyckorna. Det uppges inte heller hur det gick för de inblandade djuren.