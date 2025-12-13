Prenumerera

Två misshandlades i natt

Polisen kallas till en adress i Haparanda natten mot lördagen.

En man misstänks ha misshandlat två personer, en kvinna och en man. Polisen griper en man i 25-årsåldern.

Mannen misstänks för grov misshandel, misshandel samt ringa narkotikabrott.

Pirita Jaako

