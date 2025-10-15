Två olyckor inom loppet av en halvtimme

Under tisdagskvällen inträffade två olyckor med djur och personbilar i Pajala kommun med lite mindre än en halvtimmes mellanrum.

Den första inträffade inträffade i Kardis, där en ren och en personbil var inblandade. Inga personskador har rapporterats från platsen, men det framgår inte hur det gick för renen.

Den andra olyckan inträffade på länsväg 395 i höjd med Erkheikki. Där var det en personbil och en älg som var inblandade. Inte heller här har personskador rapporterats från platsen. Det framgår inte heller hur det gick för älgen.