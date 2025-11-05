Två personer till sjukhus efter olycka

Under tidiga onsdagsmorgonen inträffade en olycka på Smedbyvägen/Örbergsvägen i Smedsbyn, Luleå kommun.

Enligt polisens uppgifter ska en personbil ha fått sladd och kört av vägen. Två personer färdades i bilen och fördes till sjukvård med ambulans.

Enligt Region Norrbottens skaderapport var det två män i 20-årsåldern från Haparanda kommun inblandade i olyckan. Båda männen fördes till akuten på Sunderby sjukhus.

Den ena mannen, hemmahörande i Haparanda, uppges vara allvarligt skadad och vårdas på IVA. Den andra mannen, från Karungi, uppges vara lindrigt skadad och har flyttats till vårdavdelning.