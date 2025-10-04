UPPDATERAD: Två till sjukvård efter singelolycka

Under tidiga lördagsmorgonen kontaktades polisen gällande en singelolycka på Riksväg 99/Gamla Vägen i Hedenäset.

Enligt polisens uppgifter ska en personbil ha körts i diket och voltat. Två personer ska ha varit inblandade.

Personerna togs om hand av sjukvården. Skadeläget är okänt. Polisen har varit på platsen och orsaken till olyckan ska utredas.

UPPDATERING 14:55

Enligt Region Norrbottens skaderapport var det två kvinnor från Övertorneå, 19 och 21 år gamla, som var inblandade i olyckan och skadeläget beskrivs som allvarligt. De togs till Sunderby sjukhus där de vårdas på intensivvårdsavdelning.