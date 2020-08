Tvivel när det gäller vittnesmålen

Replik till Bengt Buchts inlägg ”Varför så svårt att föra dialog?” i Haparandabladet 7 augusti 2020:

Bengt Bucht har författat en replik (7/8) till den pågående diskussionen om sannings- och försoningskommissionens väl och ve för tornedalingar. Det är välkommet! Den förhistoria som Bucht nämner om hur diskussionen inom STR-T pågått kring frågan om tornedalingar varit förtryckta eller inte, den känner jag inte till. Jag är i det avseendet alltför ’ung’ medlem för att kunna säga bu eller bä kring detta. Det som lett mig fram till ståndpunkten att tornedalingar trots allt varit förtryckta inledningsvis för att med tiden bli politiskt och kulturellt försakade som grupp, är inte medlemskapet i STR-T, utan den forskning jag bedrivit som lett fram till ett antal publikationer. Delar av detta har jag tidigare redovisat i den nu pågående diskussionen.

Jag kan dela Buchts åsikt att vissa tornedalingar aldrig har upplevt försvenskningsprocessen som ett förtryck eller som ett problem. De har i själva verket upplevt integreringen från det etniskt finska till det etniskt svenska som ett naturligt inslag i hur världen kom att utvecklas. En utveckling som man egentligen som individ inte kunde göra mycket åt mer än att acceptera och stödja (definition of the situation). Eftersom dessa individer för det mesta inte hade några svårigheter i sin skolgång eller med att acceptera att östlaestadianismen skulle ingå i statskyrkan, eller att ta till sig svenska och svensk kultur, etc så stod dörren öppen för en fullskalig integration. Andra däremot blev integrerade under hot, straff och förnedring. Men även de blev integrerade med tiden. Det är det existentiella priset för denna integrering som försoningen handlar om.

Men det som kommissionen också bör behandla är, som också Bucht antyder, det bredare perspektivet av geopolitiska faktorer bakom varför Tornedalen blir intressant för statsmakten att försvenska. Det jag skulle vilja ha närmare insyn i, och här ligger sanningsdimensionen hos kommissionen, är varför staten, med alla dess underhuggare i nedstigande led, införde bonussystem för lärare att undervisa på svenska; varför man såg med oro på västlaestadianismen och förordade östlaestadianismen, varför barn från de lägre klasserna skickades till Gotland ibland utan föräldrars vetskap eller handlingsmöjlighet, etc, etc. Varför skedde allt detta, och varför erbjöd sig inte staten som kompensation/incitament att satsa på den tornedalska bygden näringslivsmässigt, för att på det sättet förankra lojaliteten bland tornedalingar till Sverige som nation och stat. Vad som istället tycks hända är att staten, med dess underhuggare, prompt införde ovanstående åtgärder utan någon form av dialog med ortsbefolkningen och utan att tornedalingen på något sätt aktivt gavs incitament att själva understödja försvenskningsprocessen. Det här är märkligt, eftersom en liknande form av försvenskning av det skånska, det jämtska, etc föregåtts av ekonomiska incitament (infrastruktursatsningar, uppbyggande av entreprenörssatsningar, etc). Men av tornedalingar har man bara krävt undergivenhet, till vilket tornedalingen själv också anpassat sig. Visst, man kan diskutera om detta är uttryck för ett förtryck eller ett uttryck för håglös medgivenhet från tornedalingens sida. Men oavsett vad så är detta ett problem som förföljt tornedalingen som minoritetsgrupp.

När det då gäller kommissionens vetenskapliga kvalité, som Bucht mycket riktigt lyfter fram, så hyser jag inga tvivel att data bestående av dokument, matriklar, officiella rapporter, etc kommer att granskas källkritiskt på ett adekvat vetenskapligt sätt. Däremot hyser jag rätt starka tvivel till hur vittnesmålen kommer att behandlas. Det är ingen tvekan om att vittnesmålen är viktiga, men de är selektiva och kan inte betraktas som representativa. Det leder till ett selektionsproblem och kommer att påverka slutrapportens trovärdighet. Det skulle kunna vägas upp av en enkät, men någon sådan tror jag inte kommer att genomföras. Inte bara på grund av brist på pengar och tid, utan mer på att den vetenskapliga kompetensen för detta är bristfällig hos kommissionen. Det jag misstänker, och som kanske även Bucht misstänker, är att vi kommer att få en rapport som är kartläggande (hur ser fenomenet ut), beskrivande (hur upplevde individer detta) och möjligtvis försiktigt utforskande av någon förflugen idé (kan det möjligen bero på följande faktorer, x, y, z…). Men någon statistisk robust förklaring kommer vi inte att få.

Tage Alalehto