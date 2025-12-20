Under luppen: Rättssäkerheten för barn och unga hos Haparanda kommun

Är kommunens myndighetsutövning gällande barn och unga rättssäker? Det var frågeställningen när Ivo granskade Haparanda kommun.

Resultat: Ivo kritiserar Haparanda kommuns hantering, kontroll, uppföljning och egenkontroll.

Nu jobbar kommunen med att åtgärda bristerna.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har granskat Haparanda kommuns myndighetsutövning för barn och unga. Nu har kommunen meddelat sina åtgärder så här långt för att hanteringen ska vara rättssäker.

Brister på flera områden

Kritiken från Ivo var skarp och konstaterade brister i kommunens skyldighet att göra kontroller inför placeringar av barn och unga, brister i skyldigheten att hantera orosanmälningar, samt brister i kommunens egenkontroll avseende sin myndighetsutövning.

Vidtagna åtgärder

Haparanda kommun har redovisat en åtgärdsplan och visar ett pågående arbete för att säkerställa fungerande rutiner. Några åtgärder uppges fungera väl medan andra är under uppbyggnad. Vad gäller egenkontrollen uppger kommunen att det är ett pågående arbete under hösten att ta fram en egenkontroll. Vad gäller att kontrollera att utredningar avslutas i tid uppger kommunen att ”klara förbättringar ses” och fler ärenden avslutas i tid. Kommunen har också omfördelat resurser så att fler i personalen nu gör utredningar och uppföljningar sker varje vecka. Nu ska det också finnas rutiner för att varje ny placering kommer följas upp.

Först att berätta om detta var gruppen Grannsamverkan i Haparanda på sociala medier.