Minst fyra av fem elever på gymnasiet och högstadiet har haft undervisning på distans under coronapandemin, visar en ny studie från SCB.

I gymnasieskolan var det vanligast i början – men för högstadieeleverna blev det mer undervisning på distans ju längre pandemin pågick. Omfattningen har varierat under coronapandemin, både över tid och mellan skolor. Men större delen av eleverna på gymnasieskolans nationella program hade undervisning på distans i någon form under vårterminen 2020 till och med vårterminen 2021. Mängden undervisning på distans har varierat kraftigt under pandemin. På högstadiet var undervisning på distans däremot ovanlig i början av pandemin.