Vaccinpass för inresande till Sverige

Sverige ställer krav på vaccinpass även för inresande i Norden. Kravet ska börja gälla den 21 december.

Regeringen har nu fattat beslut om att införa krav på covidbevis vid inresa från alla EES-länder. Kravet träder i kraft på tisdag. I EES-länderna ingår alla 27 EU-länder och även Norge, Island och Liechtenstein. Samtliga inresande, även från de nordiska länderna, uppmanas att testas vid inresa till Sverige. Hur kravet på vaccinationsbevis ska kontrolleras vid inresa fanns under torsdagen inga uppgifter om. Den 29 januari 2021 mottog regeringen en hemställan från Folkhälsomyndigheten om att utländska medborgare måste uppvisa ett negativt covid-19 test för pågående infektion för att tillåtas resa in i Sverige. Det operativa ansvaret kontroller vid gränsövergångar landade på genomförande av Polismyndigheten under de månader som beslutet gällde. HB söker socialminister Lena Hallengren (S) via pressekreteraren under torsdagen men utan resultat. HB ställer frågan om polisen åter igen fått i uppdrag att genomföra gränskontroller till Johan Ribom, ställföreträdande lokalpolisområdeschef i Östra Norrbotten. – Vi har inga uppgifter eller information om det ännu, vi avvaktar och ser, säger han.