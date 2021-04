Tisdag och onsdag kommer Trafikverket genomföra markarbeten vid östra Vuonokorsningen. Under insatsen kommer korsningen från E4 till Köpmansgatan via Vuonokorsningen att vara avstängd för all trafik.

Enligt uppgift från Haparanda stads hemsida beräknas arbetet vara slutfört på onsdag klockan 16.00.