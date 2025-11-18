Våld i nära relationer avtar inte med stigande ålder

Enligt polisregion Nord har nära 500 brott i nära relationer mot personer över 60 år anmälts i polisregionen under det senaste året.

Maud Brodin Hansson, kommunpolis i lokalpolisområde Umeå, säger i en kommentar på polisens hemsida att det är viktigt att samhället sluter upp för att få stopp för den här grova och allvarliga brottsligheten.

– Mörkertalet är stort, om inte ännu större hos den äldre målgruppen. Och efter pensionen minskar möjligheterna att andra kan upptäcka våldet. Därför är det viktigt att du som misstänker att någon kan utsättas för våld uppmärksammar det och kontaktar polisen. Det kan handla om anhöriga, grannar, hemtjänst eller vårdpersonal som anar att något inte står rätt till, säger Maud Brodin Hansson.

Från oktober förra året till september 2025 anmäldes i polisregion Nord 490 brott mot personer över 60 år, där den misstänkte har en nära relation till den utsatte (parrelation eller familj/släkt). Det handlar om bland annat om misshandel, olaga hot, ofredande men även bland annat grov fridskränkning och sexualbrott. Norrbottens län toppar listan i polisregion Nord med 200 stycken och därefter Västerbotten med 133 anmälda brott.

”Och mörkertalet tros som sagt vara stort då troligen få våldsutsatta äldre kontaktar polisen eller överhuvudtaget ber om hjälp”, skriver polisen.

– Det kan vara omgärdat av skam, skuldkänslor eller svåra förutsättningar som att den utsatte kan vara ekonomiskt beroende av våldsutövaren. Våldet kan också ha pågått under lång tid och därför blivit normaliserat, säger Anders Elmroth, gruppchef på avdelningen för grova brott i nära relation i polisområde Jämtland, i en kommentar på polisens hemsida.