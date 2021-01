Vanligaste namnet i fjol

Vanligaste namnet som gavs till flickor födda 2020 hemmahörande i Haparanda är Ellen.

Tre flickor fick det tilltalsnamnet i fjol, enligt en kartläggning från SCB, som omfattar samtliga kommuner i hela riket. Minst tre barn måste ha fått ett namn för att kvala in på listan över vanligaste namnen. Inga pojknamn i Haparanda har kvalat in på listan och inga namn över huvudtaget har kvalat in från Övertorneå eller Pajala.