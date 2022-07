I april införde Pajala kommun ett nytt digitalt låssystem, där dörrarna till de boende endast låses med en app.

Personal hade pågrund av otillräckliga språkkunskaper inte uppfattat den nya låsningsrutinen och boende låstes in med vanlig nyckel under tre nätter, flera timmar per natt.

Misstaget gör att kommunen anmäler händelsen till IVO, inspektionen för vård och omsorg för granskning.