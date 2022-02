SCB har jämfört elprisläget för tre år sedan med de senaste siffrorna.

Det märks en rejäl prisökning, särskilt i södra Sverige. Det genomsnittliga rörliga elhandelspriset i elområde 4 i södra Sverige gick upp från 74 öre per kilowattimme i januari 2019 till 210 öre per kilowattimme i december 2021. För kunder i elområde 1 i norra Sverige steg priset i lugnare takt från 73 öre till 87 öre per kilowattimme.