Världsomspännande matmarknad i Torneå

Den årliga internationella stormarknaden i Torneå är i full gång. Ett trettiotal knallar från ett flertal olika länder, men också från femton olika regioner i Finland, är på plats. Här finns mat att äta för alla sorters smaklökar.

På marknadsplatsen utanför köpcentrat ”Rajala/På gränsen” ligger en söt doft från det spanska bakverket churros som ett mjukt täcke och drar envist i smaklökarna. Men den hade hård konkurrens av dofter från grekisk gyros, italienska pizzor och ostar, österrikisk pretzels och finska munkar, för att nämna något bland det rika utbudet. För här tycktes så gott som hela världen representeras med mat i alla dess former.

Några som tänk sig smaka sig genom marknadens olika rätter är arbetskollegorna Nathalie Sundqvist, Janin Johansson och Johana Amas Gonzales från Kalix. De har satt sig vid en nepalesisk servering.

– Vi vill prova lite olika rätter som vi delar på. Nu ska vi smaka på dumplings och Paneer Tikka Masala som är de första rätterna som vi provar på marknaden, säger de tre vännerna.

Förutom mat finns också en hel del hantverk, kläder, leksaker och diverse prylar på marknaden. Också de från världens alla hörn.

Den internationella stormarknaden lockar årligen omkring 40 000 besökare och pågår till och med söndag den 24 augusti.