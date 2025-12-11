Prenumerera

Varning för renar vid Vuono

Kör försiktigt. Just nu finns det gott om renar vid E4:an i höjd med Vuono.

Under onsdagskvällen inträffade två olyckor med renar vid Vuono. En viltolycka vid 19-tiden, då en bilist körde in i flera renar som befann sig på vägen.

Räddningstjänst, polis och bärgningsbil kom till platsen och röjde upp vägbanan. Trafiken påverkades i närmare en timme.

I skrivandets stund har inga personskador rapporterats.

Strax efter den första olyckan körde också en buss i riktning mot Haparanda på en ren i samma område. Ingen i bussen kom till skada.

Åtminstone fyra renar avled i de två olyckorna uppger ett vittne som befann sig i bussen.

 

Linda Danhall

