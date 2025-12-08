Varning- halkigt väglag

Det kommer rapporter från olika håll i Tornedalen om fortsatt halt väglag. I skrivandets stund har en personbil precis glidit ned i diket vid Coop i centrala Haparanda.
Ta det lugnt på vägarna.
Den traditionella skyltsöndagen under första advent genomfördes i Pajala i några minusgrader och i härligt krispigt väder.
Två vänner med rötter i Torneå ville göra någonting för hemtrakten och en tanke om en allmän bastu föddes. I lördags var det dags för invigning.
Till matchen i Hockey-Trean mot IF Kalix Hockey fick Övertorneå Hockey Förening förstärkning av duon Linus Omark och Johan Harju. Matchen slutade 8-10 (2-4, 4-4, 2-2).
Den 1 november 1900 öppnades Haparanda Stadshotell. Invigningen ägde rum den 5 december samma år. I helgen firade det anrika hotellet 125 år, vilket gör det till det äldsta stadshotellet i Norrbotten.