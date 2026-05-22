VARNING! Minderåriga blandar amfetaminpreparat och alkohol

Elevhälsan i Haparanda går ut med en skarp varning!

– Minderåriga blandar ADHD-medicin och alkohol, det är livsfarligt. Hjärtat kan sluta slå, säger Thomas Hilleberg, elevhälsan.

ADHD-medicin är amfetaminpreparat.

– Det handlar om preparat som förlamar nervsystemet och man kan sluta andas.

Han konstaterar att experimentera med läkemedel och alkohol är fullkomligt livsfarligt.

Thomas Hillberg vädjar till alla ungdomar.

– Våga säga nej.

Han vädjar till alla föräldrar.

– Våga säga nej och ta ett snack med ungdomarna hemma. Prata tydligt om riskerna, för det är livsfarligt att blanda mediciner och alkohol, säger Thomas Hilleberg.

Det har också kommit till elevhälsans kännedom att det planeras en större ungdomsfest i helgen i Haparanda.

– Gör allt för att det inte ska bli en livsfarlig fest, säger Thomas Hilleberg.