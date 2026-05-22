Elevhälsan i Haparanda går ut med en skarp varning!
– Minderåriga blandar ADHD-medicin och alkohol, det är livsfarligt. Hjärtat kan sluta slå, säger Thomas Hilleberg, elevhälsan.
ADHD-medicin är amfetaminpreparat.
– Det handlar om preparat som förlamar nervsystemet och man kan sluta andas.
Han konstaterar att experimentera med läkemedel och alkohol är fullkomligt livsfarligt.
Thomas Hillberg vädjar till alla ungdomar.
– Våga säga nej.
Han vädjar till alla föräldrar.
– Våga säga nej och ta ett snack med ungdomarna hemma. Prata tydligt om riskerna, för det är livsfarligt att blanda mediciner och alkohol, säger Thomas Hilleberg.
Det har också kommit till elevhälsans kännedom att det planeras en större ungdomsfest i helgen i Haparanda.
– Gör allt för att det inte ska bli en livsfarlig fest, säger Thomas Hilleberg.
5 kommentarer på “VARNING! Minderåriga blandar amfetaminpreparat och alkohol”
Det är synd att det är ungdomar som hamnar med knark och alkohol problem.haparanda kommun borde satsa mer på hjälp till föräldrarna som ej vet hur det ligger till i verkligheten.
Kanske dags att bli mer restriktiv med förskrivningen av dessa läkemedel, med tanke på att de är kända för att användas just i partysammanhang. Kanske dags för föräldrar till medicinerade barn också att hålla lite bättre koll på medicinerna. För det är ju ofta just barn som använder dem. Lås medicinskåpen?
Var får ungdomarna tag på denna medicin?
Borde det inte gå att stoppa!
Bra att ni går ut och uppmärksammar detta!!
Tack och bra elevhälsan!!
Jag tog upp den här frågan redan för cirka sex år sedan med skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomsmottagningen. Då varnade jag för att vi utsätter våra ungdomar för livsfara genom att inte ta problemet på allvar. Tyvärr blev jag då avfärdad och fick höra att jag överdrev och överreagerade. Det känns sorgligt att varningarna först nu uppmärksammas.