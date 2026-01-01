Vattenläcka i Nikkala- dricksvattentank finns vid skolan

Dåligt tryck i vattenledningarna i både Nikkala och Västra Nikkala, samt ett dike fyllt av vatten avslöjade vattenläckan i Nikkala.

– Min sambo skickade en bild till mig på en pöl med vatten vid vår soptunna, säger Laura Brännström, bybo.

En större vattenläcka har drabbat byarna Nikkala och Västra Nikkala detta då ett vattenrör sprungit läck. Det har gått att konstatera att läckan brutit ut natten till nyårsdagen. Grävning och lagning kommer att utföras under kvällen uppger Haparanda kommun.

Läckan upptäckes i Nikkala.

– Det var min sambo som skickade en bild till mig på en pöl med vatten vid vår soptunna. Vi tyckte att det verkade märkligt att det var vatten på snön som inte frusit i denna kyla, säger Laura Brännström, boende i Nikkala.

Det har varit mellan 16 och 21 minusgrader i Nikkala under nyårsdagen.

– Vi ringde till bekanta på kommunen som sedan larmade om saken. Kommunen var snabbt på plats för att konstatera att det är en stor vattenläcka som pågått sedan fyra på morgonen, säger Laura Brännström.

Nu arbetas det intensivt för att åtgärda felet. Grävning och lagning kommer att utföras under kvällen.

– Läckan är lokaliserad och kommer att repareras under kvällen. Vi har ett gammalt vattenledningsnät och det händer ibland att det blir läckor, säger Niklas Åberg, teknisk chef vid Haparanda kommun.

Hur lång tid det kommer ta före vattnet är tillbaka är i skrivandets stund oklart.

Haparanda kommun har placerat en dricksvattentank vid Nikkala skola, att hämta dricksvatten från under tiden arbetet pågår.