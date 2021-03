Vattenläcka i Övertorneå

En större vattenläcka påverkar boende i Hedenäset, Luppio, Risudden, Bäckesta. Felsökning pågår, enligt Övertorneå kommun.

Kommunen skriver på sin hemsida: ”Driftstörningen i vattenförsörjningen kommer pågå under hela torsdagen 11 mars och in på fredagen 12 mars. Boende i Luppio kan komma att sakna vatten helt under den här perioden pga felsökning.

Boende i Hedenäset, Risudden, Bäckesta kommer i perioder under torsdag + fredag sakna vatten. Vattnet är drickbart.

Det går att hämta vatten i egen dunk från följande platser:

Vattentank är uppställd i en vit bil på Luppio 43, Göte Erikssons gård

Karta

Vattenverket i Hedenäset ute vid kyrkudden

Karta

Tänk på att hålla smittsäkert avstånd från andra när du hämtar vatten.”

Här uppdateras information om vattenläckan.