Tv-serien ”Jag var en lägre ras” om tornedalingarna och rasbiologin var riktigt intressant. Dock gavs en halvhjärtad bakgrund till varför skallmätningar med mera utfördes. I första avsnittet fick man intryck av att präster och predikanter var orsaken till detta övergrepp och i andra avsnittet nämndes kortfattat regeringens roll.

Min far, som växte upp i Pajalatrakten, var född 1907. Vid några tillfällen i mina tonår och några tillfällen därefter yttrade han med kraft ”Vi är inte sämre än dom”. Det var först när jag blivit äldre och börjat intressera mig för rasbiologi, som jag började ana varför min far kom med dessa utfall. För min mor som växte upp under fattiga förhållanden i Korpilombolo i början av 1900-talet var arbetsstugan av stor betydelse. Mina föräldrar talade aldrig om rasbiologi/-

hygien med oss barn.

För att bättre förstå det här med rasbiologi får man gå långt tillbaka i tiden. Carl von Linné på 1700-talet samt Gregor Mendel och Charles Darwin på 1800-talet betydde mycket för den rasbiologiska vetenskapen i bred bemärkelse. I början av 1900-talet växte vetenskapen om de mänskliga raserna sig stark i många länder, bland andra USA, Storbritannien, Tyskland och Sovjetunionen samt i Sverige.

På 1930-talet var rasbiologin i Sverige allmänt accepterad och av staten stödd och uppmuntrad vetenskap. ”Den svenska folkstammens bevarande” var ett mantra bland politikerna. I slutet av 1910-talet instämde riksdagens båda kamrar i att ett rasbiologiskt institut skulle inrättas. ”Statens institut för rasbiologi” grundades 1922 i syfte att erhålla en vetenskaplig grund för rashygieniska åtgärder. Institutet var administrativt självständigt till 1958. Herman Lundborg var institutets förste chef och hade betytt mycket för motionen som resulterade i att institutet bildades. Det var världens första statliga rasbiologiska institut. I andra länder fanns sedan tidigare dylika institut, men de var inte statliga.

Det var politikerna, i riksdag och regering, som gav vetenskapsmännen möjlighet att genomföra sina rasbiologiska studier. I hela landet var prästerna med sina kyrkböcker betydelsefulla när specifika individer skulle analyseras. Prästernas goda vilja varierade dock, som exempel från Tornedalen sägs att kyrkoherde Pär Olov Petterssån i Korpilombolo inte ansåg att rasbiologiska undersökningar skulle göras i hans församling.

Politikerna bär det största ansvaret för det rasbiologiska vansinnet i Sverige. Herman Lundborg och hans assistenter var nitiska, kanske alltför nitiska, hantverkare. Rasbiologiska och rashygieniska undersökningar utfördes i hela landet. De idag mest prominenta politikerna var högermannen Arvid Lindman och socialdemokraten Hjalmar Branting. Dock bör nämnas att praktiskt taget alla större partier var positiva till rasbiologin under början av 1900-talet. Uppfattningen om bättre och sämre raser samt att rasblandning var en styggelse var allmänt utbredd. Tornedalingarna räknades till ostbalter med undergruppen Norrbottensfinnar. Dessa ansågs inte tillhöra den mest högstående rasen. Min fars uttalande ”Vi är inte sämre än dom” hänger sannolikt ihop med denna gradering.

Jag anser att min generation enbart fått känna av en mindre del av den negativa bilden, däremot berördes nog generationen före på ett mer påtagligt sätt. Sannolikt skulle min far ha sett positivt på en Sannings- och försoningskommission. Min mor hade nog inte tyckt det, i synnerhet om arbetsstugorna kritiseras på ett negativt sätt.

Sven Aaro, Juhonpieti