Fyra år av politiskt arbete går mot sitt slut, och en ny period står för dörren. Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna och Centern styrt i Haparanda.

Under dessa fyra år har det varit mycket att göra. Det mesta har varit ogjort under Socialdemokraternas styre. Vi har vänt utvecklingen i Haparanda, men vi har massor att göra för att vår stad ska vara en framtidsstad där man vill stanna och bo i. Därför behöver Kristdemokraterna få fortsätta att vara en del i Haparandas förändrings- och förnyelsearbete under de kommande fyra åren!

Mycket har hänt i Haparanda under de senaste fyra åren:

• Vi har kommit en bra bit på väg med den nya skolstrukturen. Aspstrandens skola har fått en ny matsal. Ett nytt kök och en ny matsal vid Gränsskolan är planerad. Ett gemensamt högstadium har skapats genom att alla högstadier samlats på Gränsskolan.

• Tillsammans har vi enats om att bygga en ny simhall och nya bollhallar. Ett viktigt beslut som ska göra Haparanda till en attraktiv plats att bo i!

• Många vägar har rustats upp – men ännu återstår många vägar som behöver repareras. Samtidigt som vägarna fixats, görs inventering av vatten och avlopp. Är de i behov av att bytas har vi en plan för detta. Nikkalas dåliga vatten är välkänt, men nu tar vi tag i saken!

• Vi bygger ett nytt särskilt äldreboende med 80 platser som snart står färdigt, där de äldre ska få den BÄSTA vården.

• Det nya fjärrvärmeverket står snart färdigt att tas i bruk. Det blir klimatsmart och eldas med biobränsle.

• Seskarösågen har återuppstått med många anställda. Fängelset utökar kraftigt sin verksamhet och behöver många nya medarbetare.

• En plan för utveckling av skärgården har tagits fram.

• Det finns nu möjlighet att bedriva pedagogisk barnomsorg (familjedaghem) – vi behöver valfrihet i barnomsorgen eftersom alla barn är unika, med olika behov!

Vi har fortfarande många utmaningar:

• Det stora ”sorgebarnet” är fortfarande de dåliga skolresultaten och skolfrånvaron.

• Cykelväg norrut vid väg 99 till Karungi – en säker väg för alla att cykla på.

• Få personalen att stanna och trivas inom äldreomsorgen samt fler fasta anställningar.

• Men den största utmaningen är den minskande befolkningen. Vi behöver jobba mycket mera aktivt med att hjälpa lokala företag att kunna växa. Och för att även nya företag ska etablera sig i Haparanda.

• Fler utbildningsmöjligheter i Haparanda och på distans.

Kristdemokraternas vision är 1.000 fler invånare 2030!

Vill du ha en återgång till det ”gamla” där mycket lite hände och där gropen (Barents Center) stoppade all utveckling?

Eller vill du ha fortsatt utveckling i Haparanda, då behöver vi få förtroende av er väljare – om vi blir fler kan vi göra mer!

Rösta på Kristdemokraterna – för säkerhets skull!

Lars-Erik Wikberg

Kristdemokraterna Haparanda