C. ”Vi kan rensa bort hela underskottet till 2030!”

Nu har vågmästarpartiet C i Pajala en egen handlingsplan för att klara kommunens ekonomi. Man ska spara nära 87 miljoner fram till 2030. Det handlar om 17 konkreta förslag på neddragningar plus skattehöjning. Byskolorna lämnas orörda.

Centern har ett enda mandat, Roger Uusitalo, i fullmäktige och har hittills fungerat som stödparti för regerande alliansen S, KD och Sjvp. Huvuddelen av de 17 konkreta C-förslagen känner man igen från alliansens förslag. Byskolorna lämnas orörda även i centerns handlingsplan.

Skattehöjning fyra år

En sak som är ny är att C föreslår en tillfällig skattehöjning med 50 öre under åren 2026-2028, vilket ger en intäktsökning på sju miljoner kronor per år. Det är ett kontroversiellt förslag. Pajalaborna skulle få Sverige högsta skatt och risken är att höjningen blir permanent.

Förutom skattehöjningen så är de största posterna i C-planen ökad undervisningstid/färre lärare 1 miljon per år, försäljning av kommunala verksamhetsfastigheter 5 miljoner under 2025, avskaffande av statsbidragsvägar 0,8 miljoner per år samt stängning av återvinningscentraler (ÅVC) i byarna till och med 2028 vilket sparar 1,1 miljoner kronor per år. Det sist nämnda är också ett helt nytt förslag.

Förutom besparingsförslagen och skattehöjningen vill C att kommunen ska utreda alternativa ägarstrukturer av Pajala flygplats samt försäljning av hotell Smedjan.

Ordföranden avgör

C-förslaget kommer sannolikt att röstas ner vid fullmäktige den 7 april. Roger Uusitalo (C) säger att då lägger han ner centerns röst när det gäller övriga handlingsplaner. Det innebär lika röstetal om oppositionen ställs mot alliansen. Om ordinarie ordförande Stig Töyrä (KD) är på plats så vinner alliansen med ordförandens utslagsröst. Skulle vice ordföranden Bengt Ola Mörtlund (V) tjänstgöra så vinner oppositionens handlingsplan ifall oppositionen håller ihop.

Är det realistiskt att i princip utradera ett underskott på närmare 100 miljoner fram till 2030?

– Vår plan bygger på de siffror som kommunens tjänstepersoner räknat fram. Vi vågar också lägga fram förslag om höjd skatt under fyra år för att få pengar till att snabbt bygga ut Ängsbackens äldreboende som kommer att spara mycket pengar när det gäller personal, säger Roger Uusitalo.

”Fältskärer i krig”

– När det gäller ÅVC i byarna så tror vi att viss skrot kan man spara till 2029 då centralerna öppnar igen. Dessutom kan man någon gång per år ta med sig skrot när man åker till Pajala. Vi anser att det är bättre att köra skrot än att bussa barn orimliga avstånd till skolan.

– I princip alla åtgärder som vi förslår gör ont hos olika delar av befolkningen och inom olika yrken. Inte minst skattehöjningen gör ont hos många. Men vi måste med vår katastrofala ekonomi vara fältskärer ute i krig under ett antal år – och visa att centerpartiet vågar ta fullt ansvar. Vi tidsbegränsar åtgärderna för att visa människorna att det finns en ljusnande framtid för Pajala.