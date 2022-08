Vi vill bygga en stark och trygg kommun med framtidstro

Socialdemokraterna i Pajala Kommun vill bygga en stark och trygg kommun som ger framtidstro. En sak som vi arbetat med under hela den här mandatperioden är att ha ett bra arbetsklimat och bra samtalston. Det är tråkigt när man bara ska hacka på varandra.

Vi har inte alltid lyckats, men samtalstonen har blivit bättre. En sak som definitivt är en attraktivtetsfaktor är hur vi politiker bemöter varandra.

Det är förståeligt att när man går in i valrörelse, att man börjar om med de nedvärderande orden, men likafullt väldigt tråkigt.

Tyvärr så är det inte genom att hacka på andra politiker och deras politik man vinner röster. Man vinner röster på att föra fram sin egen politik, vad man vill genomföra, hur man vill göra det.

Lätt att genomskåda

Att försöka påpeka att vi under denna mandatperiod inte gjort något, går ganska fort att genomskåda. Sen funderar vi vad man egentligen menar? Eftersom det under många år varit ganska hårda stålbad inom kommunsektorn, speciellt för Pajala som under många år minskat i befolkning, där man dragit ned på kommunalservice, lokaler och så vidare.

Det har man gjort trots att man även då fått mer statliga stöd. Att vi nu med samma intäkter klarat av att behålla all den kommunala servicen under denna mandatperiod är tydligen inte bra.

Det var ett av dom vallöfte som vi gick till val på, att behålla skolstrukturen, för vi ser att det är ett vinnande koncept. Många vill flytta till mindre orter där det ändå finns en skola i närheten.

Vi har utökat

Är det meningen att vi ska dra ned för att man ska vara nöjd?

Vi har till och med utökat den, men det kan man ju ”råka” glömma då man ska agera historieberättare…

Att vi investerar nästan 60 miljoner i centralorten för nytt reningsverk, vi bygger ut utrikeshallen på flygplatsen för cirka 10 miljoner för att kunna ta emot mer utrikesflyg, att vi tagit tillbaka årskurs 6 i Tärendö där barnen ökar i antal, att vi satsat på en digital hubb i Muodoslompolo för att visa att vi även ser en framtid där, satsat på häst- och stallverksamhet i Pajala Centralort för att bredda föreningslivet och dess utbud, utökat ekonomisk tilldelning till främst Pajala centralskola. Vi har tagit beslut om att bygga nytt badhus i centralorten efter en grundlig undersökning.

Listan kan göras lång.

Fler flyttar in, än ut

Ja, vi har minskat i befolkning under vår mandatperiod, men under 2019, 2020 och 2021 (2022 är ju som sagt inte klart ännu) så har vi minskat med 79 personer. Men ser man till inflyttade och utflyttade så har mer än 100 personer fler flyttat till kommunen under mandatperioden än flyttat från kommunen.

Alla dessa satsningar vi gjort under denna mandatperiod har vi naturligtvis inte gjort ensamma utan tillsammans med våra samarbetspartier, men vi hade gärna sett att oppositionen (förutom M som alltid deltar) hade varit mer intresserade att komma och vara med i alla de strategiska informationer/diskussioner som vi bjudit in till. Tyvärr har inte samarbetsviljan och intresset varit så hög som vi önskat, men det kanske blir bättre nästa mandatperiod.

Vi vill ha fortsatt förtroende

Vi vill fortsätta att leda kommunen ytterligare fyra år, för vi har kompetensen och viljan att klara av Pajala Kommun och dess krav. Det s.k. experimentet har faktiskt gått ganska bra under dessa år…. 4 år går fort och vi har klarat av det med bravur. Hela kommunen skall växa och leva, vi ska känna att vi går mot en ljus framtid.

Pajala behöver en befolkning som mår bra och trivs i sin vardag.

Smutskastning av varandra gynnar inte någon, vårt tips är att spara energin till konkreta åtgärder som gynnar alla.

Arbetarekommunens styrelse för Socialdemokraterna i Pajala