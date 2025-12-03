Viktigt steg mot 100 nya jobb

Bergmästaren har beslutat om bearbetningskoncession för Sarvisto grafitfyndighet 16 kilometer norr om Pajala. Det är ett viktigt steg mot öppnandet av en grafitgruva med mycket högvärdig grafit som skapar 80-100 nya jobb under minst 18 år.

– Det här är ett mycket viktigt beslut för vårt gruvbolag GeoReality AB, säger Per-Erik Lindvall, som tillsammans med hustrun Eva, ägar bolaget.

– Nu kan vi på allvar börja leta efter en partner som har en organisation och resurser i första hand för ansökan om ett miljötillstånd enligt Miljöbalken och därefter planering för gruva och anrikningsverk. För det behövs också mer kapital än vad en familj klarar av.

”Ett bevis”

– Bearbetningskoncessionen är ett bevis på att vi har en fyndighet med alla förutsättningar för lönsam drift.

GeoReality AB ägs av familjen Per-Erik och Eva Lindvall i Luleå. Per-Erik har varit chefstjänsteman och styrelseledamot i de allra flesta gruvbolag i Norrbotten inklusive Boliden och LKAB. Han hade också en huvudroll i arbetet med återstart av gruvan i Kaunisvaara efter Northland Resources konkurs 2014. Eva har varit ekonomichef vid LKAB.

Familjeregi hittills

Flera års undersökningar och prospektering har hittills drivits av familjen, som lagt ner cirka 30 miljoner kronor på konsulter, borrenteprenörer och mycket annat som krävs för att kunna visa att det handlar om en fyndighet som kan brytas lönsamt med tillräckliga hänsynstaganden till miljö, rennäring och lokalsamhälle.

– Vi har gjort översiktliga bedömningar av miljöpåverkan, men det återstår en naturligtvis en ansökan om miljötillstånd enligt Miljöbalken, säger Per-Erik Lindvall.

”Ska inte medföra skada”

Både Bergmästaren och Länsstyrelsen Norrbotten har varit involverade i beslutet om bearbetningskoncession.

– Vi har med länsstyrelsen kommit fram till att verksamheten inte ska behöva medföra påtaglig skada på intressen som finns i närheten. Det gäller både riksintresse för rennäring och området som skyddas av Natura 2000, säger Helena Kjellson, Bergmästare i en pressrelease.

En gruva i Sarvisto bedöms innebära positiva effekter, inte bara för kommunen, utan också för Sverige som helhet. Grafitförekomsten har hög halt och renhet vilket innebär att den skapar goda förutsättningar för att minska importberoendet av grafit. Grafit är klassad som strategisk råvara av EU.

”Tio gånger mer”

Gruvan i Sarvisto ska brytas i dagbrott genom pallbrytning med 10 meter höga pallar och gruvan ska brytas ner till 180 meters djup, vilket innebär att gruvan beräknas ha en livslängd på 18 år.

– Vi har borrat ner till 180 meters djup. Men malmkroppen fortsätter ännu djupare. Dessutom finns flera ytterligare malmkroppar där vi inte har gjort lika djupgående undersökningar. I en malmkropp i området Kalliomaa finns indikationer på att där kan finnas upp till tio gånger mer grafit än i Sarvisto, säger Lindvall.

Bergmästaren, länsstyrelsen och ägarna själva uttalar sig än så länge försiktigt om påverkan på miljö, rennäring och lokalsamhälle. Bara Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Pajala är säkra på sin sak. De föreslog att koncession inte ska beviljas.