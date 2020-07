Vilsna hittas snabbare med app

Med SOS 112-appen kan polisen snabbt hitta vilsna och skadade.

Med tanke på att polisen får in samtal om personer som har gått vilse i bär- eller svampskogen vill myndigheten slå ett slag för SOS 112-appen, som gör att den vilsne kan hittas snabbare.

I SOS Alarm 112- appen går det att under inställningar ställa in så att användaren alltid går att positioneras.

Appen är förstås också till hjälp för den som har råkat ut för en olycka/sjukdom och snabbt behöver hjälp. Eller om någon anhörig drabbas av ovanstående och behöver få tag i dig.

Andra tips som polisen ger till den som ska ut i skogen är bland annat: ta med en fulladdad mobiltelefon, färgglada kläder eller en reflexväst, vatten och något ätbar, samt en visselpipa.

Gå helst inte ensam, och om går du ensam meddela någon vart du ska.

Tips för den som går vilse är bland annat att inte vänta för länge med att larma, vilket även gäller anhöriga. (Larma via appen, så går signaler direkt till SOS).