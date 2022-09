Visionen: 40 våningar och gondolhiss över älven

Erkki Hanhirova, delägare av Havator samt anläggningen Toranda i Torneå, ansöker om ändring av detaljplan för att möjliggöra ett bygge av en byggnad på 40 våningar med gondolhiss till Cape East.

Erkki Hanhirova betonar att det för tillfället endast handlar om en vision och att det först måste försäkras om att det går att förverkliga.

– Därför behövs en planändring för att sedan kunna vidareutveckla våra visioner, säger Hanhirova.

Visionen växte fram under turismprojektet Two countries – One destination. Dock är projektet ingenting Erkki Hanhirova känner att han kan driva.

– Om det finns aktörer som är intresserade så övergår projektet till dem. Men det är ingenting vi marknadsför eller sökt aktörer till eftersom det inte är klart än om det går att utföra, säger han.