Viss ökning av covid-19 i Haparanda

Antalet konstaterade fall i covid-19 ökade under förra veckan i Haparanda. Sammanlagt bekräftades sex personer bära på viruset vecka 43.

– Det är en ökning men från en redan ganska låg nivå, så man kan säga att det är en liten ökning. Det ser värre ut på andra håll i länet, säger smittskyddsläkaren Anders Nystedt.

Situationen i länet beträffande antalet fall är att det just nu syns en ökning. Förra veckan konstaterades sammanlagt 126 fall och veckan före låg siffran någonstans vid 100.

Gårdagens siffror för inledningen av vecka 44 visar att 37 ytterligare personer i Norrbotten bekräftades ha sjukdomen covid-19, alltså enligt måndagens uppdatering. Tisdagens siffra av antalet bekräftade fall visar sju personer. Totala antalet smittade i länet är nu uppe i 2.135 har konstaterade fall. Sex personer vårdas just nu på sjukhus, fyra får intensivvård.

Beträffande läget i Pajala och Övertorneå så uppger Anders Nystedt att det just nu är lugnt.