Vissa människor hatar naturen

Det finns faktiskt människor som är rädda för naturen eller rent av hatar naturkontakt. Fenomenet har döpts till biofobi av forskarna. Man har funnit att det i första hand är ett storstadsfenomen, som väl knappast finns i Tornedalen.

– Urbanisering i kombination med föräldrars attityder kan öka negativa känslor och upplevd fara i naturen hos barn, något som blir särskilt relevant i takt med att allt fler barn växer upp i stadsmiljöer, säger Johan Kjellberg Jensen i ett pressmeddelande. Han är affilierad forskare (ej anställd) vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet.

Undersökte motsatsen

Forskning har länge utgått från att människor i grunden känner positiva känslor inför naturen.

– Vi har undersökt motsatsen, alltså negativa naturrelationer, och samlat kunskap om hur de uppstår, vilka konsekvenser de får och hur de kan brytas, säger Johan Kjellberg Jensen.

Den nya studien sammanfattar knappt 200 vetenskapliga artiklar från olika forskningsfält och är en så kallad översiktsstudie. Forskningsresultat från hela världen, till exempel från Sverige, Japan och USA, har sammanställts för att ge en överblick.

Bättre skolresultat

Ett resultat är att negativa känslor inför naturen formas av boendemiljö, utebliven naturkontakt och mediebilder – och av inre faktorer som hälsa och känslomässiga egenskaper.

Enligt Johan Kjellberg Jensen har kontakt med naturen väldokumenterade hälsoeffekter, som minskad stress och bättre skolresultat hos barn.

Studien visar att negativa naturkänslor gör att människor kan gå miste om naturens hälsofördelar och dessutom bidra till attityder och handlingar som försvårar naturvård och hållbarhet. Det kan bland annat handla om motstånd mot arter som egentligen är harmlösa eller som är positiva att ha i vår närmiljö.