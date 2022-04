Vuono utan vatten kommande natten

Alla abonnenter i Vuono blir utan dricksvatten från och med klockan 21.00 på tisdagskvällen till senast 05 onsdag morgon.

Anledningen är att NYAB som just nu arbetar med ombyggnationen av E4 kommer att koppla in en ny vattenledning vid den nya gång- och cykeltunneln under E4. Enligt information från Haparanda stad beräknas arbetet vara klart tidigt på onsdagens morgon. Bosatta i Vuono rekommenderas att tappa upp dricksvatten och spolvatten till toaletten under den tid som ledningarna är torrlagda.

Abonnenter i Leppikari påverkas inte av arbetet.