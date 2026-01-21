”Solen skymtar kvart över två idag, en månad efter vintersolståndet”
Foto: Margareta Tengberger i Karungi.
1 kommentar på "Wow, vår läsare skickade in en magisk bild över solens återkomst, tack"
Fett najs som vi ungdomar säger! 👍🙂
En annan trevlig detalj i bilden är att snön är synligt vit, vilket den oftast är i verkligheten också, inte blå som många ofta lyckas få den i bilderna.