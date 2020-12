Ytterligare en butik stänger på gränsen

Tre butiker har avvecklat i köpcentret Rajalla under året. Nu avvecklar ytterligare en butikskedja sin verksamhet i köpcentret.

Det är klädkedjan Kappahl som just nu har utförsäljning och som kommer att stänga igen i Torneå vid årsskiftet. En presstalesperson uppger att stängningen beror på ekonomiska skäl.

Tidigare i år stängde bokhandeln Suomalainen kirjakauppa i köpcentret. Innan det stängde skobutiken Kookenkä sina dörrar.

Under hösten avvecklade klädbutiken Bikbok sin verksamhet. Klädkedjan Vero Moda har också utförsäljning just nu och har tidigare under hösten uppgett för HB att orsaken är att hyreskontraktet går ut.