Sveaskog avstår skyddsavskjutning

TORNEDALEN: Sveaskog kommer ej att genomföra någon skyddsavskjutning i varken Norrbotten eller Västerbotten, trots att Naturvårdsverket bifallit Sveaskogs överklagan gällande skyddsavskjutning av älg i Bodens kommun, Norrbotten.Det är positivt att Naturvårdsverket gett sitt bifall i ärendet och vi kommer arbeta vidare med frågan. Men då ärendet dragit ut på tiden hos både länsstyrelse samt Naturvårdsverket, och att beslutet kommer för sent, kommer vi inte att genomföra en skyddsavskjutning under rådande tidsperiod, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Skyddsavskjutning genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur.

Under skyddsavskjutning får även fridlysta djur och jaktbart vilt, där ordinarie jakttid löpt ut skjutas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. Det är Länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsavskjutning.

Av Lisette Olsson-Höghäll | Publicerad 26 mars 2020