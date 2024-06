10-årig fick träd över sig

sVT Norrbotten var först med att rapportera att en pojke i 10-årsåldern har skadats i samband med en trädfällning mitt i ett villaområde i en by utanför Haparanda. Enligt uppgifter till SVT Norrbotten ska ett träd ha fallit över honom när han var ute på en cykeltur.

Olyckan inträffade under tisdagsförmiddagen och ambulansen förde pojken till sjukhus för vård. Polisen utreder händelsen under eftermiddagen.

Enligt SVT Norrbotten är pojken är förd till Sunderby sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart.