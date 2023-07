Erik blev biten efter smitningsolycka

Turen till mataffären fick ett dramatiskt slut för en Haparandabo. En bil körde in i hans bil, när han försökte stoppa en smitning blev han biten i handen. Troligtvis rörde det sig om en bedragare som försökte sälja falska klockor på parkeringen utanför Ica Maxi.

En man, vi kan kalla honom Erik, hade handlat på Ica Maxi i Haparanda i söndags. På väg till bilen med matvarorna kom en bil kom med hög fart och backade in på parkeringsficka bredvid för att vända, när bilen sedan körde iväg körde den in i bakskärmen på Eriks bil.

Tänkte smita

Erik försökte stoppa föraren att smita från olyckan. Han höll fast i ratten genom den öppna bilrutan – då bet mannen honom i handen och körde iväg. Erik fick sidospegeln i sidan, den bröts av i farten.

– Det var en automatbil så det var ju bara för honom att trampa på gasen, säger Erik som blev chockad och omtumlad efter händelsen.

Försökt lura turist

En utländsk turist kom fram till Erik och berättade att mannen i hyrbilen hade försökt sälja förfalskade klockor till honom. Erik vill nu varna andra för den här mannen och den här typen av bedrägeri.

Polisen utreder ärendet med smitningen men har i skrivande stund ännu inte lyckats hitta mannen. Enligt polisen är det ett känt tillvägagångssätt att bedragare kommer med bil till en parkering, säger att de har varit på en mässa och har varor som de måste bli av med omgående eftersom de har ett flyg att passa, de visar upp flygbiljetter och säger att de inte kan få med sig varorna ombord. Därför säljes märkesvarorna till ett fyndpris. När köparen tittar närmare på varan och upptäcker att den är falsk är bedragaren försvunnen.

Hänt förut

En liknande händelse inträffade i oktober när en man sa sig komma från en mässa i Rovaniemi. Han hade elverk som han ville sälja billigt eftersom han inte kunde få med sig dem på flyget.

– Det var bara skitsnack, för det hade inte varit någon mässa där. Han hade flygbiljetter som han visade upp. Men de var så klart falska, säger Erik.

Även den gången körde föraren in i en annan bil och smet från platsen.

Bilen som mannen färdades i nu i söndags var en blå Skoda kodiaq, stadsjeep regnr: GER 83E.