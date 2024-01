Från fredagskvällen fram till söndagen har SMHI utfärdat gul varning för kuling i Bottenviken.

Enligt SMHI väntas syd-/sydvästliga vindar på 14-17 meter per sekund från 22-tiden på fredagen. Under sena natten mot lördagen avtar det något för att öka på igen under lördag eftermiddag.

Varningen som utfärdats håller i skrivande stund i sig fram till 04:00 på söndagen.