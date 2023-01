Kring lunchtid under torsdagen anmäldes ett inbrott i Övertorneå.

Med anledning av inbrottet beordrades en polispatrull till platsen – en utbildningslokal i centralorten.

Där konstaterades att okänd gärningsperson/-personer har någon gång under natten tagit sig in i lokalen. Vad som har stulits uppges vara oklart.

Polisen uppger dock att en brottsplatsundersökning har genomförts samt att en anmälan gällande stöld genom inbrott har upprättats.