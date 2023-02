Matsvinnet fortsätter minska

Både de svenska hushållens och livsmedelsbutikernas matsvinn fortsätter att minska, enligt ny statistik från Naturvårdsverket.

Under 2021 låg matsvinnet på cirka 15 kilo per person, en minskning från 17 kilo per person 2020. Samtidigt hälls 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per person och år, uppger Livsmedelsverket. Produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.

– Det slängs fortfarande för mycket mat i onödan men det är glädjande att den positiva trenden håller i sig och vi kan se att allt fler konsumenter tar till sig vårt budskap. Fler är medvetna om hur viktigt det är att minska sitt matsvinn, säger Karin Fritz, matsvinnsexpert på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett pågående regeringsuppdrag att påverka aktörer i hela kedjan att minska sitt matsvinn.